小松空港は、「小松-羽田便搭乗キャンペーン」を12月1日から実施している。東京/羽田〜小松線の始発・最終便などの利用者を対象に、先着2,000名に1回の搭乗あたり1,500円分のQUOカードPayをプレゼントする。往復の場合は2回利用とみなし、1人あたりの上限は3,000円分まで。対象便は、小松発がJL182/184/186/192便とNH752/754/758便、東京/羽田発がJL183/193便とNH751/759便。小松・東京/羽田の各空港での乗り継ぎ旅程の場合も対象