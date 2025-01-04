俳優の広末涼子さんが自身のインスタグラムを年始に初めて更新。フォロワーから新年の挨拶が集まっています。 【写真を見る】【広末涼子】新年の願いを高く上がる ”凧” に込めて「良い年になりますように」広末さんは「２０２５年これから始まる一年が皆さまにとって、良い年になりますように」と、輝きの絵文字を添えて投稿。写真では、水辺の公園らしき場所から凧を青空に高く上げている光景を投稿しています。 フ