TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイがチェジュ航空旅客機事故の被害支援を行った。【写真】 ヒュニンカイ、大人びた近況自撮り1月3日、韓国赤十字社はヒュニンカイがチェジュ航空旅客機事故被害支援のために寄付金5000万ウォン（約535万円）を寄付したと明らかにした。今回の寄付金は事故によって困難に陥っている被害遺族を支援し、被害復旧救護活動のために使われる予定だ。（写真提供＝OSEN）ヒュニンカイヒュニンカイは、