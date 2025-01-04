◆第７４回中山金杯・Ｇ３（１月５日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月４日、美浦トレセン前走の天皇賞・秋で８番人気ながら３着に好走したホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は１月４日、美浦・坂路を軽快に駆け上がって最終調整を済ませた。前走時の馬体重は５０２キロで、追い切り後の１月３日に計測した馬体重は５１７キロと増えているが、太め感は感じさせない雰囲気だ。