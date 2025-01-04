◆第７４回中山金杯・Ｇ３（１月５日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月４日、美浦トレセン昨年の紫苑Ｓの覇者で、前走の秋華賞で５着だったクリスマスパレード（牝４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）は１月４日、美浦の角馬場で運動後、坂路をキャンターで駆け上がって最終調整した。伊藤助手は「バッチリだね。いい調整ができたし、気難しいところのある馬だけど、状態面はトップで送り出せます。ハン