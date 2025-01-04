◆第６３回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝１月４日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡４歳、栗東・河内洋厩舎、父ドレフォン）は、朝一番の坂路をゆっくりと登り、最終調整を終えた。バランスのいい体形で、落ち着きもある。見守った河内調教師は「追い切ったあとも変わらずにいい雰囲気。ＮＨＫマイルＣのあとに休みを入れてから、馬がかなり良くなった」とうなずいた。ここ２戦は鋭い決め手