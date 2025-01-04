米下院の議長選で、共和党のジョンソン氏が再選を果たした（ＣＮＮ）米連邦議会の第１１９会期が３日に始まり、共和党のマイク・ジョンソン氏が波乱の投票の末、下院議長に再選された。ジョンソン氏は第１回投票で勝利したものの、投票は共和党内でジョンソン氏への支持を取り付ける時間を確保するため一時保留とされ、共和党の反対派議員２人が翻意した後にようやく決着した。再選を果たしたジョンソン氏には、立法上の難題が待ち