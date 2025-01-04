（資料写真）４日午前２時２０分ごろ、神奈川県小田原市新屋の県道で、自転車に乗っていた近くに住む会社員の男性（５７）が軽ワゴン車にはねられた。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。神奈川県警小田原署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、軽ワゴン車を運転していた同市小台、運送業の男（３３）を現行犯逮捕。容疑を過失致死に切り替えて調べる。署によると、現場は片側１車線