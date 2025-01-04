ダーツの世界選手権は3日、ロンドンのアレクサンドラパレスで最終日が行われ、ルーク・リトラー（17＝英国）がマイケル・ファンガーウェン（35＝オランダ）を7-3で破り、史上最年少で世界王者となった。過去3度優勝のファンガーウェンを撃破したリトラーは、賞金50万ポンド（約9753万円）を獲得。涙を浮かべ「誰もがこのトロフィーを掲げることを夢見ている。信じられない。2-0とリードしてから緊張したが、自分に“リラックス