FC町田ゼルビアは4日、清水エスパルスから期限付き移籍で加入していたMF白崎凌兵(31)を完全移籍で獲得した。FC東京U-15むさしから山梨学院大学付属高校に進み、2012年に清水入りの白崎。以降はカターレ富山や、鹿島アントラーズ、サガン鳥栖でのプレーを挟み、2022年から清水に復帰した。2024シーズンは明治安田J2リーグで15試合で1得点を記録していたが、7月に町田へ期限付き移籍。町田ではすぐに定位置を掴み、J1リーグで14試合