ポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指していた韓国・キウムの金慧成（キム・ヘソン）内野手（２５）が２日（日本時間３日）、ドジャースと契約を結んだと発表された。球団公式Ｘ（旧ツイッター）によると、延長オプション付きの３年契約総額１２５０万ドル（約１９億円）で２８、２９年には球団側に選択権のあるオプションが付き、最大で２２００万ドル（約３４億円）になる。キムは昨季キウム・ヒーローズで１２７