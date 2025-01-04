1月3日夕方、新潟県見附市内の市道で、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いで、燕市職員の54歳の男が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（酒気帯び運転）で現行犯逮捕されたのは、見附市南本町に住む燕市職員の男（54）です。1月3日午後4時過ぎ、見附市新町の市道で不審な動きをする車をパトロール中の警察官が発見し、車を停止させ運転する男の呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されたというこ