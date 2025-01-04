島根県大田市在住の書店員で、独自の文学賞「島田賞」を2020年から発表し続けている島田優紀さんが、第6回受賞作に長編、短編、翻訳小説の3部門各1冊を選んだ。勤務する店が昨年、同県出雲市内に変わったが、「毎年、発表を楽しみにして下さった方もいて、今回の受賞作もお伝えしたい」という。第6回島田賞を選んだ島田優紀さん=2024年12月18日午後2時30分、島根県出雲市高岡町、中川史撮影選んだのは長編が?「イグアナの花園