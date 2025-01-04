サンフレッチェ広島は4日、ミヒャエル・スキッベ監督(59)と2025シーズンの契約を更新することが決まったと発表した。スキッベ監督は2022年に就任。3年目の2024シーズンはJ1リーグ戦を19勝11分8敗の2位で終え、ルヴァンカップと天皇杯はベスト8だった。