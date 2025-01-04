FC町田ゼルビアは4日、MF下田北斗(33)が2025シーズンの契約を更新したことを発表した。下田は2023年に大分トリニータから完全移籍。2024シーズンはJ1リーグ戦30試合の出場で5ゴール、ルヴァンカップ6試合で2ゴールを記録した。