◆第６３回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）出走馬１６頭の枠順が１月４日、確定した。昨年Ｖのコレペティトール（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ジャスタウェイ）は６枠１１番。３勝クラス、リステッドと２連勝中の上がり馬ウォーターリヒト（牡４歳、栗東・河内洋厩舎、父ドレフォン）は大外８枠１６番、前走のリゲルＳでオープン初勝利を挙げたシャドウフューリー（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、