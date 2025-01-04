Ｊ１清水が今季の新戦力としてブルガリア１部・スパルタク・ヴァルナのブルガリア代表ＦＷアフメド・アフメドフ（２９）を獲得することが３日、濃厚となった。複数のＪリーグ関係者が明らかにした。交渉は順調で、近日中に正式発表される。アフメドフは１８４センチの長身ストライカー。今季はブルガリアリーグで１９試合１６得点３アシストを記録している。清水は昨季Ｊ２でチーム２位の８ゴールを挙げたＦＷルーカス・ブラガ