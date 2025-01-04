◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」（３日、大田区総合体育館）観衆１８３０女子プロレスのマリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」を開催した。スーパーフライ級選手権は挑戦者・ビクトリア弓月が１３分１４秒、三段式ムーンサルトプレスで王者・翔月なつみを破り、王座初奪取を飾った。試合後のリングに第１試合の「新春ドリー