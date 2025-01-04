タレントの上沼恵美子（69歳）が、12月31日に放送されたバラエティ番組「上沼恵美子のみてるだけ〜」（フジテレビ系）に出演。本場・ナポリで食べたピザと、宅配ピザチェーン「ナポリの窯」のピザが「味…一緒やったわ」と絶賛した。番組で予約困難なピザ屋さんを取り上げたあと、上沼は「ナポリピザ、食べたことあります？ すっごい美味しいです。生地が。ナポリで食べました」と、本場で食べたナポリピザの魅力を語る。上沼は「