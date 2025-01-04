◆公捜処「令状執行は不可能…崔相穆代行が警護処に協力命令を」令状執行中止後に公捜処の関係者は「１００人規模ではとうてい（逮捕状執行のために）進入できない状況だった」とし「公捜処の検事３人が官邸の前まで行って令状を提示したが、尹大統領側の弁護人が出てきて従来の立場を繰り返し、令状執行を拒否した」と明らかにした。この日、官邸で合同捜査本部と向き合った尹大統領法律代理人団は金洪一（キム・ホンイル）弁護士