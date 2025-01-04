恋愛や結婚生活では、予期せぬ形で相手の浮気に直面することもあるかもしれません。今回は、浮気されやすい女性の特徴を紹介します。自己犠牲しすぎるパートナーを支えることは素晴らしいことですが、その度合いがすぎると、最終的にパートナーの心が他に向きやすい可能性も。互いに尊重し合う平等な関係を築くことが、より健全な結婚生活を送る秘訣と言えるでしょう。他人の影響を受けやすい周りの意見に左右されやすい性格は、自