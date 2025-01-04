日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手USスチールの買収計画に対し、バイデン大統領が中止命令を出したことについて、全米鉄鋼労働組合は「決定を歓迎する」との声明を発表しました。日本製鉄によるUSスチールの買収計画に反対してきた全米鉄鋼労働組合のマッコール会長は3日、バイデン大統領による中止命令について「組合員と国家安全保障にとって正しい判断であることに疑いはない」として歓迎する声明を発表しました。また、日本製