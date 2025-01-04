兵庫県の宝塚市大使に昨年9月に就任した、宝塚歌劇団の元トップ娘役の海乃（うみの）美月さんが案内役を務める市の観光PR動画「まちの魅力を発見！たからづか夢フィルム」が完成し、6日から放映が始まる。海乃美月さんが案内する宝塚市観光PR動画の一場面=同市提供市国際観光協会の公式ユーチューブで見られる15分版では、海乃さんが、宝塚大劇場や花のみち、清荒神参道、武田尾温泉など市内全域の魅力を紹介する。手塚治虫記