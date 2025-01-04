アメリカ運輸省は、ジェットブルー航空に対して、慢性的な遅延を理由として200万米ドルの罰金を課した。アメリカ運輸省が慢性的な遅延を理由として、航空会社に罰金を課すのは初めて。アメリカ運輸省の規則では、実際の発着時刻を反映しない非現実的な発着スケジュールを設定することを禁止しており、消費者を誤解させ、競合他社から不当に需要を取り込む、不公正で反競争的な慣行を取り締まるものとしている。規則上では、あるフ