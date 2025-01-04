横浜FCは１月４日、一挙に助っ人５人の契約更新を発表した。10番を背負うカプリーニをのぞき、いずれもブラジル人のMFユーリ・ララ、FWジョアン・パウロ、DFレオ・バイーア、FWミシェル・リマ、GKフェリペ・メギオラーロが2025シーズンも横浜FCでプレーする。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！24シーズンはユーリ・ララ、ジョアン・パウロは主力級の活躍でJ１昇格に貢献