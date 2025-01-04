武田信玄・伊達政宗はトイレで数時間を費やした「他人から邪魔されない空間で、静かに考える時間をもち、作戦を練るのが目的です」（歴史研究家の井手窪剛氏）。信玄のトイレは畳敷きで6畳の広さがあり、政宗はトイレで食事の献立も考えた。ダ・ヴィンチはメモ魔、ダーウィンは手紙魔「ダ・ヴィンチは絵画や彫刻、建築、天文、気象、物理、兵器など万物について細かく記録しており、スケッチやノートは現存するだけで約5000点を数