読売テレビ・日本テレビ系、毎週土曜夕方5時30分のytv animationによるアニメ枠で放送される『青のミブロ』と『真・侍伝 YAIBA』。両作品とも主人公はサムライ。ということで、2人のサムライが奇跡の共演を果たすコラボCMが公開された。1月に放送されるのは『青のミブロ』。シリーズ累計1300万部超の『DAYS』などを手掛けた安田剛士による、『少年マガジン』（講談社）連載の話題作。10月に放送を開始したアニメでは、本日第1クー