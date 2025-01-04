◇米男子ゴルフツアーザ・セントリー第2日（2025年1月3日ハワイ州プランテーションC＝7596ヤード、パー73）2位から出た松山英樹（32＝LEXUS）は初日に続いて65をマークし、通算16アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で単独首位に立っている。競技終了後、中継局ゴルフネットワークのインタビューに応じ「スコアを伸ばせたなという感じ」と話した。「（ショットの手応えは）ない」と話す本人の感触とは裏腹にショッ