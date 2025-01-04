イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属するエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３２）が改めて今季限りの退団を主張した。サラーは今季ここまでに１７得点（１３アシスト）をマークし、得点ランキングトップに立ち、リーグ首位のチームをけん引。その一方で来年６月末で満了を迎えるクラブとの契約延長に向けた交渉は進んでいない。サラーは英メディア「スカイスポーツ」とのインタビューで「最後の年」になると強調