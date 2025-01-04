【Sea Fantasy/シーファンタジー】 1月7日 発売予定 価格：1,650円 【「Sea Fantasy / シーファンタジー」体験版】 公開期間：1月4日～1月6日 メタスラは、PC（Steam）/コンソール（プラットフォーム未定）用異世界釣りRPG「Sea Fantasy / シーファンタジー