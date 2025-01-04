冨安健洋が所属する２位のアーセナルは現地時間１月４日、プレミアリーグ第20節で、三笘薫を擁する10位のブライトンと敵地で対戦する。注目の一戦を前に、ミケル・アルテタ監督が会見に出席し、冨安に言及した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。今季でアーセナル４年目の冨安は、膝の怪我で開幕から欠場。10月５日のサウサンプトン戦に６分間出場したものの、再び戦線離脱を余儀なくされ、ここまでその１試合の出場に留ま