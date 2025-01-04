実話が題材の“あなたの怪談、聞かせてください――”。【漫画】「鳩の鳴く家」今回は、水村友哉(@gontanopoo)さんのホラー漫画「水ムーちゃんねる 隣の晩怖談」より「鳩の鳴く家」を紹介する。激しく鳴き始めた鳩を外へ放つと、突然不審な飛び方をして…!?■ある日、不可解な出来事が連続して起きた「鳩の鳴く家」07今回紹介する「鳩の鳴く家」は、水村さんの叔父が体験した実話。「子どものころから怖い話はよく聞いて回ったり話