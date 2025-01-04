2025年1月1日、中国メディア・瀟湘晨報は内モンゴル自治区にあったスーパーマーケットが従業員による集団万引きで赤字となり倒産したと報じた。記事は、河南省在住の女性が内モンゴル自治区シリンホト市中心部の商業地域で経営していた3000平方メートルのスーパーマーケットが数年前に200万元（約4300万円）の負債を抱えて倒産したと紹介。その原因が、従業員が職権を利用して集団で店の商品を盗んでいたことにあったとし、同市公