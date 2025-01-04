お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（60）が4日までに自身のインスタグラムを更新。正月の家族ショットを披露した。自身と夫、長男、長女の神社の境内での4ショットをアップ。「お墓参りの後は、毎年初詣も欠かさずに…今年は、パパ、長男、長女と4人で行きました」とつづった。モモコは1992年に番組の企画で知り合った小林政仁さんと結婚。2男1女をもうけた。小林さんは現在ちゃんこ店のオーナーを務めている。