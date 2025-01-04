Image: Amazon.co.jp この記事は2024年10月06日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Image: Amazon.co.jp スマホよりも大きな画面で見やすく、ノートPCよりも手軽に扱えるタブレット。しかし、携帯がしやすく、満足