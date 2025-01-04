Image: ROA 2022年12月13日の記事を編集して再掲載しています。 襟首のタグのとこから吊り下げるのが良さそう。使い捨てカイロはゴミになるのでエコではありませんし、使用時間もそんなに長く持ちません。電力で発熱する電子カイロもありますが、小さくてもちょっとジャマに感じます。銀ナノインクで全面があったかいロア・インターナショナルのブランドINKOの、薄さ1mmのウェアラブルヒー