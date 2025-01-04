「それほど下馬評の高くなかった早稲田大の４位は大健闘でしょう。一つ上の３位とはいえ、国学院大は大学駅伝の３冠（出雲、全日本、箱根）を狙っていたので悔しさの残る結果です」こう話すのは早大時代に４年連続で箱根駅伝に出場した、マラソン解説者の金哲彦氏だ。１月２・３日に行われた第101回の箱根駅伝。青山学院大が昨年自らマークした大会新記録（10時間41分25秒）を更新する10時間41分19秒の好タイムで２年連続８度目の