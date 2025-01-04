ドジャースのゴームズＧＭが、ポスティングシステムでメジャー挑戦の佐々木朗希との２度目の面談の可能性について問われ、「現時点では言えません。そうなることを願います」と言及した。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のファビアン・アーダヤ記者が３日（日本時間４日）、Ｘ（旧ツイッター）で伝えた。佐々木を巡っては、「２５歳ルール」によってマイナー契約しか結べない（メジャー出場は可能）ことから、大型契約