俳優の横浜流星が主演を務める、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、1月5日にスタートする。今回は、中村隼人が演じる長谷川平蔵宣以を紹介する。【写真多数】横浜流星、小芝風花、渡辺謙、生田斗真、安達祐実ら…豪華キャストを一挙紹介！中村隼人が演じる長谷川平蔵宣以は、青年時代は風来坊で「本所の銕（てつ）」と呼ばれ、遊里で放蕩（ほうとう）の限りを尽くしたという