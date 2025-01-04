「一方通行」の道路では、交差点に立つ右折あるいは左折禁止の標識に一方通行であることが示されます。その標識以外に、その道が一方通行か否かを判別する手がかりはあるのでしょうか。実は判別する方法が存在します。見るべきは「路面」？「一方通行」の道路では、交差点に立つ右折あるいは左折禁止の標識に一方通行であることが示されますが、例えば沿道の駐車場などから入るケースは、そうした標識を見つけづらく、戸惑うケース