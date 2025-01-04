前明石市長の泉房穂氏が３日、パーソナリティーを務める「泉房穂の情熱ラジオ」（金曜・午後６時）に生出演した。番組では、この日入った国内外の様々なニュースを伝えた。これを受け泉氏は「新年もいろんなニュースあります」と明かし「テレビやラジオ最近、お正月明けは収録ものばかりでニュースも大変少なくて」と指摘した。さらに「去年なんかも年明け早々に能登の震災があったにもかかわらず報道も若干不十分かなと思い