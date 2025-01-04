CUBEキューブエンターテインメントの新人ボーイズグループNOWADAYS（ナウアデイズ）が、デビュー初年度に意味深い活動を繰り広げた。【写真】シックな魅力放つNOWADAYSNOWADAYSは昨年4月にデビューすると、約8カ月間で4つのシングルを発表し、活発な活動を展開してきた。デビュー曲の『OoWee』は7日で音楽番組1位候補となり、後続活動曲の『TICKET』は爽やかなビジュアルを見せるなど、デビューシングルから早くも多彩なコンセプト