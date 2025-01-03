義実家といえど、違う家庭なので生活習慣や価値観が違うのは当たり前。その前提がありつつも、義実家の習慣で驚くことがあると思います。ママリで「義実家」で検索すると月間約1400件の質問があり、たくさんの義実家とのエピソードが紹介されています。今回はその中から習慣の違いに関するエピソードや、くすっと笑えるような義実家との面白エピソードを抜粋しました。 思わず驚いた！義実家でのちょっとした