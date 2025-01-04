「本当に最高」「信じられない」「圧倒された」3日間という短くない時間をかけて、ひたすら運転し、議論を重ね、最終結果が導かれた。ガソリンタンクは空になり、駆動用バッテリーの充電は切れた。休憩コーナーに用意してあったお菓子も、全部食べきった。【画像】刺激的な「ブリティッシュ」トリオ！スーパースポーツ vs アルトゥーラ vs ヴァンテージ全100枚審査員6名の配点を集計した結果、2024年の英国ベスト・ドライバー