中国工業情報化部によると、2024年1〜11月のソフトウエア・情報技術サービス業の経営は好調で、ソフトウエア事業収入は安定的に増加しました。データによると、2024年1〜11月、中国ソフトウエア業界の事業収入は前年同期比10．7％増の12兆2903億元（約264兆6800億円）でした。情報技術サービスの収入は2桁成長を維持し、業界全体の67．3％を占め、うちクラウドコンピューティングとビッグデータサービスは前年比10．5％増の1兆2691