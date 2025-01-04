昨季33HRのT・ヘルナンデスの契約をドジャースが正式発表ドジャースは3日（日本時間4日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手と3年6600万ドル（約104億円）で契約したことを正式発表した。大谷翔平投手とも仲がいいことで知られる32歳の残留に、ファンは「今年も大谷さんとテオスカーの笑顔が同じチームで見られる幸せ」「大谷くんとテオさんのワチャワチャが待ち遠しいですね」と歓喜の声を上げた。32歳のT・ヘルナンデスは移籍