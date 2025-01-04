俳優の森山未來がMCを務めるアート専門番組『MEET YOUR ART』より、今年（2025年）上半期のおすすめ展覧会8選が発表された。【動画】阪神・淡路大震災30年 企画展について森山未來が語っている映像毛利悠子、近藤亜樹など国内外で活躍するアーティストの国内初大規模個展をはじめ、抽象絵画の先駆者・ヒルマ・アフ・クリントの日本初展示など注目の展覧会を紹介する。また、阪神・淡路大震災から30年を迎えるに際し兵庫県立