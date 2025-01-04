京急線沿線で起きた火災の現場＝４日午前９時３５分ごろ、横浜市南区４日午前２時３５分ごろ、横浜市南区南太田の男性（７７）方で、炎と煙が出ているのを近隣住民が発見し、１１０番通報した。木造２階建ての同方を全焼し、隣の住宅を焼いた。けが人はなかった。現場は京急線南太田─井土ケ谷間の線路に隣接しており、踏切警報機や架線の一部も焼損した。京急電鉄によると、火災の影響で同線は午前９時時点で、横浜−上大岡間