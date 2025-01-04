ドジャース・大谷翔平投手（３０）が、すでに素振りを再開させたことを３日（日本時間４日）、Ｂ・ゴームズＧＭが明かした。ドジャースメディア「ドジャー・ブルー」が同ＧＭへの取材の様子を公開した。大谷は２３年９月に右肘を手術。昨季は打者に専念した。さらに１０月のワールドシリーズ中に左肩を脱臼して、１１月に手術。１２月にはすでにキャッチボールを再開させたことを明かしていたが、この日ゴームズＧＭは素振りを