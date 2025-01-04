埼玉県川口市のごみ処理施設で3日午後9時すぎ、ごみが焼ける火事が発生しました。およそ12時間経って現在もごみは燃え続けていて、現在も消防が消火活動にあたっています。川口市のごみ処理場で3日午後9時すぎ、「ごみが燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと、当時、施設は稼働していて、施設内のごみを一時的にためる場所から火が出たということです。近所の男性「朝起きて煙が出ているからすごいきな臭